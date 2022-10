Regione Lazio – Approvato il progetto “I sentieri della natura”

È stato approvato il progetto “I sentieri della Natura – in cammino nelle aree naturali protette del Lazio”, la grande rete di sentieri nelle aree naturali protette del Lazio con cui impegniamo in totale, solo per il 2022 e 2023, circa 3 milioni e 300mila euro, oltre alle eventuali importanti risorse aggiuntive derivanti dal Fondo unico nazionale per il turismo assegnate al Lazio nel 2023.

Circa 700 sentieri nelle aree naturali protette del Lazio

Più di 6000 km

425 km Via Francigena

303 km Cammino di San Benedetto

242 km Cammino Naturale dei Parchi

107 km Via dei lupi

100 km Cammino Terre Comuni

87 km Cammino dei briganti

67 km Cammino di San Tommaso

Un progetto coordinato dall’Assessorato alla Transizione Ecologica, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, e realizzato per promuovere la tutela, la valorizzazione, l’educazione e la cultura dell’ambiente, della biodiversità e dello sviluppo del turismo sostenibile, attraverso gli Enti gestori di parchi, riserve e monumenti naturali regionali i cui territori racchiudono un patrimonio naturalistico e culturale unico, da conservare, tutelare e da vivere, su cui si può costruire per le future generazioni una società migliore, più verde e sostenibile .