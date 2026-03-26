REGIONE LAZIO: APPROVATO IL PIANO DI GESTIONE ANNUALE 2026 DI COTRAL

Valore di produzione nel 2026 sale al 349 milioni di euro. I contratti di servizio ammontano a 294 milioni di euro.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato il Piano gestionale annuale 2026 contenente il budget economico, finanziario e degli investimenti di Cotral predisposto dalla società. L’importo complessivo dei contratti di servizio in essere per l’annualità 2026 con la società Cotral ammonta complessivamente ad euro 294.312.988,06 (pari ad euro 267.557.261,87 al netto di IVA):

a) euro 239.161.635,65 (pari ad euro 217.419.668,77 al netto di IVA) il corrispettivo riferito alla Business Unit Gomma; b) 55.151.352,41 (pari ad euro 50.137.593,10 al netto di IVA) il corrispettivo riferito alla Business Unit Ferro (ferrovie Roma-Lido e Roma Nord);

il valore complessivo della produzione nel Budget economico aggregato 2026 ammonta a circa €mln 349, evidenziando un incremento di €mln 8,7 rispetto al Forecast 2025, pari a +2,6%, riconducibile all’effetto combinato dei seguenti fattori:

– un incremento dei corrispettivi derivanti dal Contratto di servizio con la Regione Lazio pari a €mln 6,2 (+2,4%) rispetto al Forecast 2025, connesso all’evoluzione prevista nei Piani Economici Finanziari in vigore, nelle more dell’aggiornamento dei Piani Economico-Finanziari dei contratti di servizio;

– un incremento complessivo stimato dei ricavi da traffico pari a €mln 2,9, riferito ai titoli di viaggio Metrebus, e a €mln 0,2 riferito ai titoli di viaggio proprietari Cotral;

– un incremento significativo dei ricavi da sanzioni per evasione tariffaria pari a € 554.636 (+79,7%) e dei ricavi da pubblicità pari a € 212.708 (+243,7%), riconducibile al rafforzamento delle attività di controllo e valorizzazione degli asset aziendali;

Il programma degli investimenti 2026 è quantificato in € 47.989.781 ed è articolato in:

– investimenti in immobilizzazioni immateriali (sistemi informativi, digitalizzazione, cybersecurity);

– investimenti in immobilizzazioni materiali (parco rotabile, infrastrutture, impianti e altri investimenti materiali complessi).