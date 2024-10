Regione Lazio, approvata graduatoria del bando “Alimenta la solidarietà”

È stata approvata la graduatoria relativa all’avviso pubblico “Alimenta la Solidarietà – Interventi di contrasto allo Spreco alimentare attuati da OdV, APS e Fondazioni di Terzo Settore“, che mira a sostenere e promuovere iniziative di solidarietà e assistenza alimentare sul territorio regionale.

Per questo importante intervento, finanziato con i fondi nazionali ex artt. 72 e 72 del Codice del Terzo Settore, è stata effettuata un’attenta valutazione dei progetti presentati, che ha permesso di individuare e approvare le iniziative meritevoli di sostegno economico e logistico per poter contribuire in modo concreto alla lotta contro la povertà e il disagio alimentare.

«La Regione Lazio desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo avviso pubblico, dimostrando un grande impegno e senso di solidarietà verso chi è più bisognoso. Grazie alla collaborazione e al sostegno della comunità, sarà possibile ampliare l’azione di aiuto e supporto alle persone in situazioni di difficoltà, perché un piccolo gesto di solidarietà può fare la differenza. Insieme, alimentiamo la solidarietà e diffondiamo speranza nelle nostre comunità», ha dichiarato l’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

Per ampliare ulteriormente la rete solidale degli Enti del Terzo Settore impegnati nella lotta alla povertà alimentare, a breve saranno riaperti termini dell’avviso pubblico per poter presentare nuove candidature.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare il sito web della Regione Lazio – Canale Sociale e Famiglie https://www.regione.lazio.it/cittadini/sociale-famiglie/comunita-solidali/alimenta-solidarieta-spreco-alimentare

COMUNICATO STAMPA