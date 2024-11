Regione Lazio, approvata delibera su servizi educativi per l’infanzia

Viene semplificata la procedura di rinnovo dell’Autorizzazione al funzionamento dei Servizi Educativi per l’infanzia (nel limite massimo dei 20 anni), quando questa sia stata rilasciata per tempi più brevi solamente in corrispondenza di contratti di locazione con scadenza ravvicinata. In tal caso il rinnovo è estremamente semplificato;