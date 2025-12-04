Regione Lazio, al via il bando per la sostituzione dei veicoli commerciali inquinanti

Fino a 10mila euro per le imprese dei comuni soggetti a limitazioni ambientali

La Regione Lazio prosegue nella linea di intervento improntata alla concretezza, al sostegno alle imprese e al miglioramento della qualità dell’aria attraverso misure efficaci e di immediata applicazione. È stato pubblicato l’Avviso “Sostituzione dei Veicoli Commerciali Inquinanti”, finanziato con 9,7 milioni di euro, destinato alle imprese attive nei comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Marino e Monterotondo.

Il contributo, a fondo perduto, è pensato per agevolare il rinnovo dei veicoli più obsoleti, favorendo la competitività delle aziende locali e riducendo allo stesso tempo l’impatto ambientale nelle aree maggiormente interessate da misure di risanamento della qualità dell’aria.

Gli incentivi previsti:

fino a 10.000 euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici di categoria N1 e N2;

fino a 5.000 euro per veicoli Euro 6 alimentati a plug-in, ibrido-elettrico, metano, GPL o bi-fuel.

L’agevolazione è concessa a fronte della rottamazione di un veicolo commerciale a benzina con classe emissiva fino a euro 2 o diesel fino a Euro 4, contribuendo a una sostituzione reale e misurabile dei mezzi più inquinanti.

Una misura semplice e accessibile. Le domande potranno essere presentate online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus a partire dal 1° dicembre 2025 e fino al 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Ogni impresa potrà richiedere il contributo per uno o due veicoli nuovi di fabbrica.

L’avviso e la documentazione completa sono consultabili sui siti www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it

«Con questo bando compiamo un passo concreto per aiutare le imprese e migliorare la qualità dell’aria nelle aree più esposte alle criticità ambientali. Abbiamo scelto di affiancare gli operatori economici con misure semplici, immediate e realmente utili. La sostituzione dei veicoli commerciali più inquinanti non è solo un intervento ambientale, è un investimento sulla competitività delle nostre aziende e sulla salute dei cittadini. Vogliamo una transizione che non penalizzi nessuno. Per questo continuiamo a mettere a disposizione strumenti che permettono alle imprese di rinnovare i propri mezzi senza affrontare costi insostenibili. Questo avviso rafforza il percorso avviato nei mesi scorsi e conferma l’impegno della Regione nel costruire un Lazio più moderno, più pulito e più vicino alle esigenze di chi lavora ogni giorno sul territorio», dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

«Aggiungiamo un altro tassello alle nostre politiche ambientali. Vogliamo ridurre le emissioni, sì, ma senza scaricare costi o disagi sulle spalle delle famiglie e delle imprese. Questo bando va esattamente in questa direzione. Dopo aver rimodulato il Piano della Qualità dell’Aria e consentito a Roma Capitale di applicare le misure compensative che hanno scongiurato il blocco dei veicoli diesel euro 4 ed euro 5, proseguiamo mettendo a terra una nuova azione concreta. Agevoliamo così le numerose imprese piccole e medie che utilizzano quotidianamente i veicoli per svolgere la loro attività lavorativa dando un contributo significativo per la sostituzione dei mezzi più inquinanti. Un modo per supportare il tessuto economico della città camminando al fianco degli operatori nell’obiettivo comune di migliorare la qualità dell’aria», dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica Elena Palazzo.