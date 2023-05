Regione Lazio, al via i progetti delle Reti d’Impresa per la riqualificazione urbana

Il presidente Rocca e la vicepresidente Angelilli hanno incontrato sindaci e presidenti di Municipio per far partire i 150 piani

Coinvolte 6000 tra attività economiche e imprese del commercio

Partono i 150 progetti delle Reti d’Impresa della Regione Lazio da 100 mila euro ciascuno per un totale di 15 milioni di euro di finanziamenti. Il presidente Francesco Rocca e la vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli hanno incontrato oggi i sindaci e i presidenti di Municipio, che hanno avuto accesso al finanziamento del bando regionale Reti d’Impresa, insieme al Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, Tiziana Petucci e il Dirigente Area Commercio e Artigianato, Umberto Cerasoli.

«Ringrazio la vicepresidente Angelilli per aver voluto aprire le porte della Regione ai nostri Sindaci. L’ho detto fin dal primo momento: questa è la vostra casa! Ciascun Sindaco, qualsiasi sia la sua estrazione politica, troverà risposte rapide e concrete all’interno di questa Istituzione. L’unica strada da seguire è quella del dialogo, della programmazione e della concertazione. Insieme, infatti, vinceremo sfide complesse, ma entusiasmanti. Penso, ad esempio, al Giubileo o all’Expo. Occasioni straordinarie, che possono cambiare il volto alla nostra Regione, con una Capitale che sia traino per province di nuovo protagoniste». Ha affermato il presidente Francesco Rocca.

«Un incontro proficuo, quello di oggi con i sindaci e i presidenti di Municipio che darà il via ai 150 progetti per la riqualificazione urbana dei nostri territori. Sosteniamo così attività economiche su strada, piccole e micro imprese che rappresentano un comparto molto importante della nostra economia. Avremo inoltre mercati rinnovati e più sostenibili, quartieri, strade e piazze rinasceranno, così come ripartiranno le attività commerciali e l’economia del Lazio. La Regione sarà sempre al fianco di imprese, amministratori e cittadini per sostenere il loro sviluppo e il rilancio del territorio». ha dichiarato il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, Roberta Angelilli.

La misura coinvolgerà e valorizzerà oltre 6000 attività economiche e imprese del commercio distribuite su tutto il territorio regionale.

Questi i numeri:

Provincia di Frosinone: 25 domande per 1018 Reti finanziate e 2.498.800 euro di risorse destinate;

Provincia di Latina: 16 domande per 783 Reti finanziate con 1.599.000 euro di risorse destinate;

Provincia di Rieti: 16 domande per 697 Reti finanziate e 1.600.000 euro di risorse destinate;

Provincia di Viterbo: 32 domande per 1432 Reti finanziate e 3.199.398 euro di risorse destinate;

Provincia di Roma: 34 domande finanziate per 1444 Reti finanziate e 3.399.271 euro di risorse destinate.

Comune di Roma: 27 domande finanziate per 961 Reti finanziate e 2.648.168 euro di risorse destinate.

COMUNICATO STAMPA