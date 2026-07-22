Regione Lazio, addio affitti: pronta la nuova maxi sede

La Regione Lazio accelera sul progetto per dotarsi di una nuova sede unica, con l’obiettivo di ridurre progressivamente i costi degli affitti degli uffici attualmente distribuiti in diversi immobili della Capitale.

L’investimento previsto è di circa 145 milioni di euro e rappresenta una delle operazioni immobiliari più rilevanti avviate dall’amministrazione guidata dal presidente Francesco Rocca. L’intenzione è quella di concentrare gli uffici regionali in un unico complesso, superando l’attuale frammentazione delle sedi e garantendo maggiore efficienza amministrativa.

Tra le ipotesi sul tavolo c’è l’acquisizione dell’edificio della Cittadella della Regione in via Cristoforo Colombo a Roma, struttura che, secondo il piano illustrato, consentirebbe di ospitare migliaia di dipendenti e razionalizzare gli spazi destinati agli uffici pubblici.

L’operazione è inserita nel programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e punta a generare risparmi nel medio-lungo periodo, riducendo le spese sostenute ogni anno per le locazioni passive. Restano ora da completare le procedure tecniche e amministrative necessarie per arrivare alla definizione dell’acquisto.