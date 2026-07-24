Regione Lazio, 94 milioni per la formazione: ma il lavoro dov’è?

La Regione Lazio annuncia un nuovo maxi piano da oltre 94 milioni di euro per rafforzare la formazione professionale e favorire l’occupazione. L’iniziativa, presentata dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore al Lavoro Alessandro Calvi, punta a finanziare percorsi personalizzati, competenze digitali e programmi di riqualificazione nei settori strategici dell’economia regionale.

Sulla carta si tratta di un investimento importante, destinato a migliorare le competenze dei lavoratori e ad agevolare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro. Tuttavia, resta una domanda che molti cittadini e imprese continuano a porsi: quanti posti di lavoro concreti nasceranno grazie a questo piano?

Negli ultimi anni il Lazio, e in particolare la provincia di Frosinone, ha dovuto fare i conti con una crisi industriale sempre più pesante. La situazione dello stabilimento Stellantis di Cassino, le difficoltà dell’indotto, la chiusura di attività e il calo dell’occupazione rappresentano un’emergenza che la sola formazione rischia di non risolvere.

Investire sulle competenze è certamente fondamentale, ma senza una strategia capace di attrarre nuovi investimenti produttivi e creare occasioni di lavoro stabili, il rischio è che molti corsi si trasformino in un’opportunità solo sulla carta. I cittadini chiedono risultati misurabili: meno annunci e più occupazione.

La sfida della Regione sarà quindi dimostrare che questi 94 milioni non rappresentano soltanto un investimento nella formazione, ma un vero motore di sviluppo economico e occupazionale. Perché, senza nuove aziende e nuovi posti di lavoro, anche la migliore preparazione professionale rischia di lasciare migliaia di persone in attesa di un futuro che tarda ad arrivare.