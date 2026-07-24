La Regione Lazio annuncia un nuovo maxi piano da oltre 94 milioni di euro per rafforzare la formazione professionale e favorire l’occupazione. L’iniziativa, presentata dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore al Lavoro Alessandro Calvi, punta a finanziare percorsi personalizzati, competenze digitali e programmi di riqualificazione nei settori strategici dell’economia regionale.
Sulla carta si tratta di un investimento importante, destinato a migliorare le competenze dei lavoratori e ad agevolare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro. Tuttavia, resta una domanda che molti cittadini e imprese continuano a porsi: quanti posti di lavoro concreti nasceranno grazie a questo piano?
Negli ultimi anni il Lazio, e in particolare la provincia di Frosinone, ha dovuto fare i conti con una crisi industriale sempre più pesante. La situazione dello stabilimento Stellantis di Cassino, le difficoltà dell’indotto, la chiusura di attività e il calo dell’occupazione rappresentano un’emergenza che la sola formazione rischia di non risolvere.
Investire sulle competenze è certamente fondamentale, ma senza una strategia capace di attrarre nuovi investimenti produttivi e creare occasioni di lavoro stabili, il rischio è che molti corsi si trasformino in un’opportunità solo sulla carta. I cittadini chiedono risultati misurabili: meno annunci e più occupazione.
La sfida della Regione sarà quindi dimostrare che questi 94 milioni non rappresentano soltanto un investimento nella formazione, ma un vero motore di sviluppo economico e occupazionale. Perché, senza nuove aziende e nuovi posti di lavoro, anche la migliore preparazione professionale rischia di lasciare migliaia di persone in attesa di un futuro che tarda ad arrivare.
Regione Lazio, 94 milioni per la formazione: ma il lavoro dov’è?
La Regione Lazio annuncia un nuovo maxi piano da oltre 94 milioni di euro per rafforzare la formazione professionale e favorire l’occupazione. L’iniziativa, presentata dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore al Lavoro Alessandro Calvi, punta a finanziare percorsi personalizzati, competenze digitali e programmi di riqualificazione nei settori strategici dell’economia regionale.