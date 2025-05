REGIONE LAZIO: 8,7 MILIONI AI COMUNI DEL LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI URBANI

L’assessore Ghera: «Favorire l’accessibilità e la vivibilità dei luoghi a vocazione turistico-culturale».

Su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, la giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 8,7 milioni di euro per il triennio 2025/2027 da destinare ai Comuni del Lazio per la realizzazione e la riqualificazione di parcheggi pubblici.

I soggetti beneficiari – tutti i comuni del Lazio ad eccezione di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Roma Capitale e dei Municipi di Roma – potranno accedere al bando che contiene i criteri di base per la ripartizione delle risorse finanziarie a favore dei soggetti beneficiari.

«Attraverso il sistema dei parcheggi urbani la Regione Lazio intende favorire il decongestionamento urbano, la mobilità, l’accessibilità alle aree a maggiore vocazione turistico-culturale e le condizioni di vivibilità della popolazione residente», dichiara l’assessore Ghera.

Fra i criteri per l’assegnazione dei fondi, l’importo massimo del contributo regionale (previsto in 600mila euro); la compartecipazione regionale (100% per i Comuni sotto i 5.000 abitanti e 90% sopra i 5.000 abitanti). Gli interventi oggetto di finanziamento riguarderanno la realizzazione di nuovi parcheggi, incluse le eventuali infrastrutture ed opere di arredo urbano di pertinenza (ad es: viabilità di accesso; illuminazione, panchine, pensiline, infopoint, punti di ricarica per veicoli elettrici, distributori d’acqua, servizi igienici, etc.); l’ampliamento di parcheggi già esistenti e dichiarati insufficienti; la riqualificazione ed il recupero di spazi ed aree di proprietà comunale, già adibite a parcheggio.