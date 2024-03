Regione Lazio, 8 marzo: tavola rotonda e concerto per festeggiare la giornata delle donne

«Una giornata per dibattere, per riflettere e per celebrare le donne, per agire e costruire un mondo sempre più vicino alle nostre istanze, necessità, ambizioni e aspirazioni. Una giornata, fortemente voluta da questa Giunta, che, attraverso relatori di eccezione e artisti di rilievo, sarà occasione per celebrare una ricorrenza mai rituale e sempre attuale».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura, alle Parti opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile, Simona Baldassare, per presentare la kermesse organizzata dalla Regione Lazio per la Giornata Internazionale della Donna prevista per domani 8 marzo.

Dalle ore 18, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Donne: forza, coraggio e resilienza. Il testimone alle nuove generazioni”, presso l’Auditorium Conciliazione, che vedrà la partecipazione di molte figure di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport.

Figure come l’attrice e presidente di “Vite Senza Paura”, Maria Grazia Cucinotta; il direttore del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato; la cantante Noemi; la campionessa paraolimpica Ambra Sabatini; la presidente del Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli e il Rettore dell’Università Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.

Inoltre, è prevista la presenza del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella.

Alla tavola rotonda seguirà dalle ore 21 una grande serata di musica in cui si esibiranno Noemi, Federica Carta, e altre voci protagoniste del LazioSound Festival, come Matteo Guidobaldi e Lorenzo Luiselli.

L’evento è a ingresso gratuito e libero, fino a esaurimento posti.

COMUNICATO STAMPA