REGIONE LAZIO, 58 MLN DI EURO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARI AD AMATRICE E ACCUMOLI

L’assessore Rinaldi: «Azioni importanti per accelerare i tempi di ricostruzione».

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio ha concluso l’accordo quadro quadriennale finalizzato all’affidamento dei lavori per gli interventi di rifacimento delle opere di urbanizzazione e costruzione dei collettori fognari, per circa 58 milioni di euro, nel Comune di Amatrice e per le frazioni di Macchia e Macchiola nel Comune di Accumoli.

Gli interventi, finanziati attraverso i fondi della contabilità speciale, sono gestiti in modo unitario sulla base di un unico schema funzionale con strumenti semplificati come l’Accordo Quadro che prevede sia la progettazione che i lavori, con un finanziamento complessivo di oltre 72 milioni di euro.

Questo procedimento, nei comuni di Amatrice e Accumoli, permette all’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio di completare importanti opere infrastrutturali, contribuendo a una ricostruzione rapida, e garantendo finalmente dei servizi necessari per il futuro delle zone colpite dal sisma del 2016.

«La ricostruzione nei comuni di Accumoli e Amatrice continua. È importante sviluppare progettazioni funzionali per consentire una nuova edificazione, sia pubblica che privata, garantendo dei servizi all’altezza. Questo Accordo Quadro ci mette nelle condizioni di accelerare i tempi. Si tratta di un lavoro frutto dell’ottima sinergia tra istituzioni e privati, che sicuramente sta portando vantaggi importanti. Un lavoro per il quale ringrazio tutti i tecnici e i dirigenti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che puntualmente si interfacciano con imprese, professionisti e cittadini per consentire una ricostruzione puntuale. Ciò, anche grazie ai tavoli tecnici bimestrali organizzati dal direttore Stefano Fermante, che favoriscono un confronto diretto e operativo», ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.