REGIONE LAZIO, 43 MILIONI DI EURO PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA E ALTO BISOGNO ASSISTENZIALE

«La Giunta regionale del Lazio ha approvato un’importante delibera riguardante il fondo per le non autosufficienze, relativo all’esercizio finanziario 2025. Grazie a questa delibera, infatti, verranno messi in campo 43 milioni di euro in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima e con alto bisogno assistenziale».

Lo ha dichiarato l’assessore all’Inclusione sociale e i Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

Della cifra complessiva, per interventi come l’assistenza domiciliare e quella sociosanitaria, oltre 32 milioni di euro andranno a persone con disabilità gravissima e ben 10,8 milioni saranno destinati a persone non autosufficienti e con alto bisogno assistenziale.