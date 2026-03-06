REGIONE LAZIO, 400 MILA EURO AL COMUNE DI POMEZIA PER L’ EROSIONE COSTIERA

Ghera: «L’obiettivo della Regione Lazio è costruire una strategia complessiva che tenga insieme tutela della costa, sicurezza, equilibrio ambientale e sviluppo territoriale».

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha stanziato 400mila euro per interventi urgenti di protezione del litorale nel comune di Pomezia. Nelle scorse settimane, su richiesta del Sindaco, per affrontare l’emergenza erosione a Torvajanica si era tenuto un tavolo tecnico in Regione nel quale l’assessore Ghera aveva preso l’impegno ad intervenire.

«Abbiamo presentato pochi mesi fa un Piano triennale di Difesa della Costa che prevede 90 milioni di euro di investimenti con l’obiettivo di dare risposte coordinate e organiche al problema dell’erosione. Grazie ad un accordo con l’Università di Roma Tre è in corso lo studio dei fenomeni erosivi e vista l’emergenza segnalata a Torvajanica abbiamo approvato questo importante finanziamento per mettere in protezione la costa, dando supporto al Comune che si era già prontamente attivato. L’obiettivo della Regione Lazio è costruire una strategia complessiva che tenga insieme tutela della costa, sicurezza, equilibrio ambientale e sviluppo territoriale», dichiara l’assessore Ghera.

«Ringrazio la disponibilità dell’assessore Fabrizio Ghera che ha concordato la necessità di avviare un tavolo tecnico per affrontare il problema in modo uniforme su tutto il litorale. Siamo intervenuti prontamente per mettere in sicurezza quel tratto di litorale ed ora con il supporto della Regione completeremo l’intervento. Non vogliamo più limitarci a tamponare: vogliamo programmare interventi strutturali che possano realmente risolvere o quantomeno mitigare il fenomeno in maniera duratura», commenta il sindaco di Pomezia, Veronica Felici.