REGIONE LAZIO, 1 MLN DI EURO PER LE SPESE SOSTENUTE DA FAMIGLIE DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ

La Regione Lazio ha approvato un avviso pubblico rivolto alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un contributo relativo alle spese sostenute per il sostegno scolastico.

«Grazie a questo avviso la Regione Lazio mette in campo un milione di euro per essere vicina e aiutare economicamente le famiglie di alunni e studenti con disabilità. Un impegno concreto della Giunta Rocca per ribadire vicinanza e sostegno a chi ha più bisogno», dichiara l’assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.