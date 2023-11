Regione, la Giunta stanzia 2 mln di euro ai Comuni del Lazio per le manifestazioni natalizie

La Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Rocca, ha deliberato di stanziare 2 milioni di euro per la programmazione di manifestazioni da realizzare sul territorio dai Comuni del Lazio, dai Municipi del Comune di Roma, dagli Enti gestori delle Riserve e dei parchi regionali, per il periodo delle festività natalizie che va dal 5 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Il contributo non potrà superare l’80% del costo complessivo dell’iniziativa e comunque nel limite massimo di 30mila euro per i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, di 20mila euro per i Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti e di 10mila euro per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti.

La società LazioCrea provvederà a pubblicare l’Avviso pubblico, a valutare le richieste di finanziamento, a approvare le graduatorie e a erogare i contributi.

Le domande saranno valutate da una Commissione nominata alla scadenza dell’Avviso pubblico.

COMUNICATO STAMPA