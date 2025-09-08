Regione, il Presidente Rocca torna in Commissione Sanità su invito della Savo

“Trenta mesi di governo regionale, trenta mesi di lavoro intenso e di scelte coraggiose per cambiare il volto della sanità nel Lazio. Ho invitato il presidente Rocca a tornare in Commissione Sanità per proseguire il confronto aperto e costruttivo sui risultati raggiunti e parlare insieme delle sfide che ci attendono, a cominciare dal bando di progettazione per il nuovo Policlinico Umberto I”.

Con queste parole, la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, ha chiesto al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di partecipare a una prossima seduta della Commissione Sanità e Politiche Sociali, per illustrare quanto realizzato in questi due anni e mezzo di mandato e condividere le prossime tappe di un percorso che ha già segnato una svolta.

“Dalle grandi opere in fase di progettazione, come il Policlinico Umberto I, alla lotta contro le liste d’attesa, fino al rafforzamento del personale sanitario e al miglioramento dei tempi nei pronto soccorso: sono risultati concreti che meritano di essere approfonditi e condivisi con tutti i membri della Commissione e con i cittadini – prosegue Savo. – In questi trenta mesi abbiamo lavorato in perfetta sintonia, con una visione e una programmazione sanitaria assolutamente condivise. Abbiamo affrontato inerzie storiche e criticità strutturali con determinazione.

I numeri parlano chiaro, ma dietro ogni dato c’è una scelta politica, c’è un atto di coraggio, c’è una volontà precisa di non voltarsi dall’altra parte. E questo – lo dico con convinzione – è merito di una guida che ha saputo ascoltare, decidere e agire. Il presidente Rocca ha dimostrato attenzione e determinazione nel rispondere alle esigenze dei territori: è nostro dovere, come istituzioni, continuare su questa strada, con trasparenza e spirito di servizio”.

Savo sottolinea il rapporto di piena sintonia con Rocca, che ha mantenuto la delega alla Sanità ma anche il lavoro portato avanti con impegno e dedizione insieme a tutti i membri della Commissione: “In questi trenta mesi con il presidente abbiamo camminato fianco a fianco, condividendo ogni passaggio, ogni priorità, ogni battaglia. La Commissione Sanità non è mai stata un luogo di mera analisi, non solo un luogo di ascolto ma uno strumento di governo, uno spazio vivo di proposta e di azione: insieme ai colleghi, che ringrazio, abbiamo lavorato a tante proposte di legge e affrontato temi delicati e importanti per tutti i territori. Oggi, più che mai, la nostra Commissione ha l’obiettivo di diventare il motore della seconda fase di questo mandato. Abbiamo fatto tanto, ma ancora non basta. I cittadini ci chiedono risposte, ci chiedono visione, ci chiedono coraggio.

Il presidente Rocca – conclude la Savo – mi ha già assicurato la sua presenza, a breve, in Commissione, per raccontare ciò che è stato fatto, ma soprattutto per scrivere insieme ciò che ancora resta da fare. Perché la sanità non è solo un servizio: è il volto più umano della politica. E noi abbiamo il dovere di renderlo ogni giorno più giusto, più vicino, più forte”.