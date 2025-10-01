REGIONE, GIOVEDI 2 OTTOBRE PRESENTAZIONE DEL “PROGETTO ANCHISE” PER ASSISTENZA SOCIOSANITARIA AD ANZIANI

Giovedì 2 ottobre, alle ore 11, presso il Teatro di Tor Bella Monaca, il presidente, Francesco Rocca e l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli, presentano il Progetto “Anchise”, sperimentazione della Legge 33/2023 su un’assistenza domiciliare sociosanitaria innovativa per anziani, pazienti oncologici e over 80.

Saranno presenti, Lamberto Giannini, prefetto di Roma, Luciano Ciocchetti, vice presidente della VII commissione Affari sociali della Camera; Alessia Savo, presidente VII Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio regionale del Lazio; Barbara Funari, assessore alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma; Nicola Franco, presidente del Municipio VI; Monsignor Vincenzo Paglia, consigliere spirituale Comunità di S. Egidio; Nathan Leviadi Ghiron, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Ferdinando Romano, commissario del Policlinico Tor Vergata; Franco Amato, direttore generale ASL Roma 2.