REGIONE, FIRMATE CONVENZIONI TRA REGIONE E 39 COMUNI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Sono state firmate ieri, nel palazzo della Giunta regionale, le convenzioni tra la Regione Lazio e i 39 sindaci dei Comuni beneficiari dei fondi stanziati attraverso il bando per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, nell’ambito del Programma FESR 2021-2027. Un passaggio fondamentale che segna l’avvio concreto della fase operativa dell’intervento, destinato a rendere le strutture pubbliche più sostenibili, moderne e a misura di cittadino.

Si tratta del compimento di un percorso iniziato a gennaio 2025 con la presentazione dell’Avviso Pubblico che ha previsto lo stanziamento di 60 milioni di euro a favore dei 39 Comuni del Lazio sopra i 20mila abitanti per la realizzazione di progetti volti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture pubbliche, con una attenzione a quelli mirati agli impianti sportivi e agli edifici scolastici, spesso più energivori e bisognosi di interventi di ammodernamento.

«Con la firma di oggi entriamo nella fase viva di un intervento strategico per il futuro dei nostri territori – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo – Fin dal primo momento della pubblicazione del bando, siamo stati al fianco degli enti locali, e continueremo ad esserlo anche nella prossima fase operativa, con un supporto tecnico costante. Il nostro obiettivo è quello di mettere i Comuni nelle condizioni migliori per utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili e realizzare interventi di valore, concreti e duraturi. Questo lavoro sinergico tra istituzioni è la chiave per una transizione energetica efficace e condivisa».

«La firma delle convenzioni – ha concluso l’assessore Palazzo – rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di tradurre le risorse europee in progetti concreti per la sostenibilità ambientale e l’efficienza della Pubblica Amministrazione».