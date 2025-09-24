REGIONE, CIACCIARELLI: «IL 30 SCADONO TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE PER RECUPERO PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO»

«Entro il prossimo 30 settembre i Comuni del Lazio potranno presentare le loro proposte progettuali a ciascuno dei tre avvisi pubblici, che abbiamo inteso pubblicare in attuazione dell’accordo di programma con il Ministero delle Infrastrutture, per la realizzazione di programmi innovativi di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale. In particolare, abbiamo ritenuto necessario consentire a tutti i Comuni di poter partecipare alla misura concernente l’acquisto ed il recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato e sottoutilizzato al fine di incrementare l’offerta di patrimonio di edilizia residenziale sociale. Nello stesso tempo i Comuni potranno comune presentare proposte progettuali per la realizzazione di interventi di riqualificazione, recupero, rigenerazione del patrimonio abitativo ed in materia di recupero di unità abitative. Tali avvisi, per i quali abbiamo inteso stanziare una copertura totale di circa 43 milioni di euro, costituiscono un importante occasione per la riqualificazione del patrimonio abitativo dei comuni e delle Ater. Invito quindi i sindaci del territorio a ricorrere a tale importante strumento per la rigenerazione del proprio territorio».Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari della Regione Lazio

