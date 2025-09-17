Regione, approvato in Commissione Sanità il regolamento delle case funerarie. Savo: passo avanti per dignità defunto e sicurezza igienico-sanitaria

La Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, presieduta dalla consigliera Alessia Savo, ha espresso parere favorevole sullo schema di deliberazione n. 100, relativo al Regolamento di attuazione e integrazione della Legge Regionale 22/2024, sulla disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato.

Un’innovazione introdotta con l’ultima legge di stabilità e che oggi, dopo l’approvazione della norma, viene regolamentata. Numerose sono state le osservazioni discusse che hanno dato luogo al perfezionamento dell’atto.

“Quella di oggi – ha dichiarato la Savo – è stata una seduta particolarmente significativa, nel corso della quale abbiamo espresso parere favorevole al regolamento attuativo della Legge Regionale 22/2024, che disciplina in modo chiaro e rigoroso le case funerarie e le sale del commiato nel Lazio. Un passo avanti importante per garantire dignità al defunto, sicurezza igienico-sanitaria e trasparenza nella gestione di strutture che svolgeranno un ruolo delicatissimo”.