REGIONE, 10 MLN DI EURO PER L’AVVISO DESTINATO ALL’INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE DISABILI

Schiboni: «Dopo oltre dieci anni compiuto un passo decisivo per i più fragili».

La Regione Lazio compie un ulteriore passo concreto verso l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. È stato pubblicato, infatti, l’avviso pubblico per il finanziamento di misure per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. L’intervento è finanziato, nell’ambito del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per un importo pari a dieci milioni di euro. Le risorse utilizzate provengono dall’apposito Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, alimentato dai versamenti effettuati dai datori di lavoro a fronte di provvedimenti di esonero parziale dagli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 69/1999 in materia di collocamento mirato.

«Si tratta di una misura attesa da oltre dieci anni a cui abbiamo lavorato con la massima attenzione e che rappresenta un sostegno importante per le persone con disabilità in cerca di occupazione e per le imprese che intenderanno assumerle favorendo l’inclusione lavorativa e rispondendo alle necessità delle persone più vulnerabili nel nostro mercato del lavoro», dichiara spiega l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, al Merito e all’Urbanistica, Giuseppe Schiboni.

«Tra le principali novità figurano incentivi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, proroghe contrattuali, formazione, accomodamenti ragionevoli e progetti di miglioramento delle condizioni lavorative per i disabili. In particolare, è prevista l’estensione delle misure ai datori di lavoro non obbligati all’assunzione di persone con disabilità e il rimborso totale delle indennità di tirocini extracurriculari», spiega l’assessore Schiboni.

Le misure previste si configurano come un aiuto all’ingresso e alla permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, favorendo la collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla L.68/99 e i soggetti datoriali che intendono perseguire, nel proprio progetto imprenditoriale, tra gli altri obiettivi, la responsabilità sociale di impresa. Sono beneficiari dell’avviso le imprese con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lazio, anche se non tenute agli obblighi di cui alla legge 68/99. Sono destinatari dell’intervento le persone con disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99, iscritti alle liste di collocamento mirato della Regione Lazio. Le progettualità delle imprese interessate possono essere presentate in maniera singola o integrata, nella logica di un progetto complesso ma unitario nella sua articolazione e finalità e, tenuto conto che il progetto dovrà portare alla costruzione di condizioni di occupazione delle persone con disabilità presso le proprie sedi.

«Questo avviso conferma l’attenzione della Regione Lazio alle politiche del lavoro inclusive. Con questo avviso mettiamo a disposizione risorse importanti per sostenere concretamente i datori di lavoro che scelgono di investire in accessibilità e innovazione, eliminando gli ostacoli che spesso rendono difficile l’inserimento e la permanenza delle persone con disabilità nei contesti produttivi. Si tratta di un impegno che abbiamo assunto sin dall’inizio di questa legislatura e che stiamo mantenendo con la determinazione ed il pragmatismo che contraddistinguono l’azione della giunta guidata dal presidente Rocca. La diversità non è un ostacolo ma un elemento da valorizzare nell’ottica di una crescita collettiva sia sotto il profilo sociale che competitivo per le nostre imprese», conclude l’assessore Giuseppe Schiboni.