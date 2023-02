Regionali, Sacco: “Un risultato straordinario, grazie a chi mi ha manifestato fiducia”

Il sindaco evidenzia il dato di Roccasecca: “Mai nessuno ha superato quota 1800 preferenze”

“Grazie a tutti coloro che hanno voluto esprimere il loro voto sulla mia persona e hanno scritto Sacco sulla scheda elettorale. Un voto libero, sulla fiducia rispetto a quanto dimostrato in questi anni, un voto per premiare le idee messe in campo e le proposte con le quali mi sono presentato all’elettorato. Sono soddisfatto e riparto da questo evidente attestato di stima per lavorare con ancor maggiore impegno al servizio di questa terra”.

E’ quanto dichiara il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco commentando l’esito della elezioni regionali che lo hanno visto impegnato nelle fila di Forza Italia: “Ho sfiorato le cinquemila preferenze attraverso una campagna elettorale a contatto diretto con le persone, senza eccessi, senza strutture di partito, lontano soprattutto da quelle solite e ormai superate litanie della politica: sono altro e ho voluto rimarcarlo anche stavolta parlando il linguaggio della concretezza”.

“Ora è il momento dei ringraziamenti: a mia moglie, alla mia famiglia, ai miei amici. Mi sono stati tutti vicini e nessuno si è risparmiato. Grazie all’amministrazione comunale e ai cittadini di Roccasecca perché 1806 preferenze su 3300 votanti, pari al 55%, in una competizione elettorale “politica”, con un simbolo di un partito che viaggia all’8%, lasciando a tutti gli altri candidati del territorio solo le briciole, è un altro piccolo grande record che resterà nella storia della nostra città dopo quelli già raggiunti in questi sei anni e mezzo. Nessuno, ripeto nessuno fino ad ora, ha raggiunto tali cifre”.

“Grazie a tutti i cittadini dei comuni del Cassinate e agli amici che mi hanno sostenuto perché quasi 4.500 preferenze sono state raggiunte proprio qui, da Colfelice in giù, nel territorio che ho sempre difeso e rappresentato in una provincia a due velocità”.

“Auguri di buon lavoro, infine, al presidente Rocca e a tutti gli eletti. Noi continueremo a stare sul pezzo come si suol dire, portando avanti il progetto di Roccasecca capitale Italiana della cultura e tutte le altre progettualità nate in questi anni sul territorio del Cassinate, che proprio attraverso questo enorme attestato di stima che mi ha manifestato con il voto, ha dimostrato di volerci ancora credere”.

COMUNICATO STAMPA