Regionali, Pittiglio (Capogruppo Pd provincia Fr): “D’Amato candidato più credibile e competitivo”

“Alessio D’Amato è stato un ottimo assessore alla sanità, ha ricevuto riconoscimenti anche internazionali per la lotta alla pandemia e per l’organizzazione della campagna vaccinale, esporterà questo modello anche negli altri settori strategici della nostra Regione per rendere il Lazio la locomotiva italiana del rilancio economico. Ha un programma dettagliato, concreto, che comprende coperture economiche e tempistiche di intervento per ogni provvedimento. D’Amato è senza dubbio il candidato più credibile e competitivo”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, consigliere provinciale e capogruppo del Partito democratico.

“Possiamo vincere – prosegue Pittiglio – e il Pd reciterà un ruolo da protagonista assoluto. I nostri candidati hanno battuto il territorio palmo a palmo, incontrato migliaia di cittadini, ascoltato i problemi e rivendicato con orgoglio i grandi risultati raggiunti in questi anni dopo aver ereditato dalla destre una Regione sull’orlo del fallimento. Ci rivolgiamo anche agli elettori del Movimento Cinque Stelle, con i quali abbiamo condiviso un percorso fatto di risultati concreti in questi anni di governo insieme in Regione: per non far tornare la destra al governo del Lazio, l’unico voto utile è per Alessio D’Amato presidente”.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO