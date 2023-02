Regionali, mille persone a Fiuggi per la chiusura di Sara Battisti

Circa mille persone hanno partecipato alla chiusura della campagna elettorale della capolista del Partito democratico di Frosinone, Sara Battisti. Presenti sindaci, molti amministratori locali e tantissimi cittadini. Grande entusiasmo a poche ore dal silenzio elettorale, il Palaterme di Fiuggi ha registrato un vero e proprio sold out.

Sono intervenuti Luca Fantini, segretario provinciale Pd,

che ha “tenuto a ringraziare la comunità democratica per questa passione” e si è detto “convinto della forza del Partito democratico a sostegno di Alessio D’Amato grazie ad una lista fortissima”. Il segretario dei Giovani dem, Massimiliano Iula, ha ricordato l’impegno “di Sara e della Regione Lazio per le politiche giovanili”. Orfini ha sottolineato “il colpo d’occhio eccezionale di questa sala” e detto che “Alessio D’Amato farà un grande risultato”. Il presidente Francesco De Angelis ha parlato “dell’orgoglio di avere Sara Battisti come capolista del Pd”, una donna “che si è guadagnata sul campo questo ruolo e che merita la riconferma”. Libero Mazzaroppi, candidato consigliere, si è detto “felice della scelta, perché Alessio D’Amato è stato un riferimento nel Lazio in una sfida epocale come quella del Covid e – rivolgendosi a Sara – Battisti è stata sempre vicina ai nostri comuni e al nostro territorio”. Andrea Querqui, altro candidato della lista del Pd, ha voluto “ringraziare tutti per questo percorso, siamo dalla parte giusta, abbiamo un programma concreto e vicino alle istanze dei cittadini”.

Chiusura riservata ovviamente alla consigliera Battisti, più volte interrotta dagli applausi e visibilmente emozionata, che ha “ringraziato i compagni di viaggio” e ha invitato tutti “a difendere questo territorio, continuando il grande lavoro in Regione di questi anni. Con la forza dei risultati ottenuti chiudiamo questa campagna elettorale – ha proseguito – con una idea di futuro, esprimendo idee e progetti, mettendo insieme le forze migliori come sta accadendo in questi mesi. Sono convinta che possiamo battere questa destra e proseguire un’esperienza di governo positiva per il Lazio e la provincia di Frosinone”.

Comunicato stampa