Regionali, M5S Lazio: “Appello a voto utile è mossa disperata. No alla logica del meno peggio”

“ L’appello al voto utile fatto da D’Amato, che è ormai un mantra che il PD ripete in ogni campagna elettorale, con l’intento di agitare la minaccia di un governo di centro-destra, è la mossa disperata di chi tenta di bipolarizzare il voto per trarne profitto. Noi non siamo per la logica del meno peggio, né per scelte opportunistiche di stampo elettorale, noi crediamo fortemente che vadano premiati prima di tutto i programmi e le persone che li rappresentano al meglio. Siamo convinti che Donatella Bianchi sia la persona giusta per interpretare quei valori e quei principi che portiamo avanti da sempre. Questo per noi è l’unico voto utile”.Così in una nota il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA

