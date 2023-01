Regionali, il consigliere uscente Loreto Marcelli (M5S) ufficializza la sua candidatura

ll consigliere uscente Loreto Marcelli capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Pisana ha ufficializzato la sua auto candidatura che andrà al voto sulla piattaforma di sky vote il 5 gennaio. Nel dichiarare la sua intenzione di candidarsi ha espresso chiaramente il suo impegno per il nostro territorio.

Di seguito riportiamo la nota:

“Siamo arrivati ​​alla fine di questa consiliatura e all’inizio di una nuova sfida e mi sono ricandidato per dare continuità al lavoro di questi anni. Abbiamo fatto tantissimi passi ma altri sono tutti da scrivere e possiamo farlo solo insieme.

Ho vissuto sempre a contatto con tutti e tutte voi: ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò, per le necessità future, perché l’esperienza mi ha insegnato che il nostro territorio ha bisogno di essere curato e amato.

Mi sono messo a disposizione della nostra bellissima comunità convinto che nessuno deve essere lasciato indietro.

La nostra terra va salvaguardata e custodita. Ognuno deve fare la propria parte e ho deciso di fare la mia!

Da capogruppo del Movimento 5 stelle Lazio ho avuto il privilegio di condividere importanti risultati con i colleghi e l’onore di portare i nostri temi nelle istituzioni.

Grazie a tutti voi per l’impegno che mettete nel nostro Movimento.

Siamo noi iscritti al MoVimento 5 Stelle che il prossimo 5 gennaio dalle 10 alle 22, grazie al grande senso di democrazia e partecipazione che è il voto su Sky Vote, che decideremo chi potrà essere candidato alle elezioni regionali, ed è per questo che chiedo il vostro sostegno.

Grazie al lavoro svolto finora abbiamo la possibilità di continuare un percorso fatto di soluzioni e impegno, per migliorare ogni aspetto della nostra vita.

Grazie”

Correlati