Regionali, dimissioni Zingaretti – “Puntare ad una governance capace” – Le parole di Gianluca Quadrini

La notizia delle dimissioni di Zingaretti, è stata appresa con grande esultanza da tutto il centro-destra. Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega commenta affermando che ora è il momento di abbandonare le parole e passare ai fatti. “Per la Regione Lazio le dimissioni di Zingaretti segnano l’inizio di una nuova era. Per troppi anni siamo stati governati da una classe politica capace di portare al declino una regione virtuosa come la nostra. L’incapacità delle loro scelte hanno costretto i nostri territori ad un’agonia economica, sociale, sanitaria. Problematiche serie e sotto gli occhi di tutti, tranne per loro. Finalmente, ora, possiamo dire con certezza che è arrivato il momento di iniziare a lavorare serenamente e seriamente per ridare a questa regione il giusto ruolo che le spetta. Ora, puntiamo ad una governance capace di sfruttare le potenzialità della nostra regione a favore del benessere e delle necessità di tutti i cittadini che ne fanno parte.” Così in una nota il Presidente Gianluca Quadrini.

