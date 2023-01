Regionali, Chiusaroli: “La politica deve tornare ad ascoltare le persone”

Credo fermamente nell’ascolto e nel confronto, così ho deciso di lanciare “Vorrei un Lazio +…” attraverso i miei canali social. Si tratta di un appello pubblico in cui chiedo ai miei conterranei di raccontarmi come vorrebbero che fosse la regione in cui viviamo. Sin da subito, sono giunte segnalazioni che evidenziano le enormi carenze determinate dal governo regionale uscente guidato dal centrosinistra.

Ad esempio, Alberto nel suo commento dice: “Si dovrebbero affrontare le esigenze delle persone più emarginate, la sanità e poi il punto più dolente: il lavoro dei giovani, dando respiro alle imprese medie e piccole, sperando che insieme si cambi”. Ancora sulla sanità, Tiziana dice “Vorrei un Lazio più sensibile per noi donne affette da endometriosi”. Come loro, tante altre persone che incontro additano le drammatiche condizioni della sanità regionale e dell’occupazione sul nostro territorio. Non poteva essere altrimenti, del resto, visto i mille problemi che noi tutti dobbiamo affrontare quotidianamente per fare una visita medica, per accedere ad un Pronto Soccorso, o per portare avanti la nostra attività lavorativa.

Con questa iniziativa intendo continuare ed ampliare il dialogo con le persone con cui mi confronto sul territorio ogni giorno, mettendo a frutto l’enorme potenziale dei social network intesi come strumenti di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza attiva. Invito tutti a contribuire lasciando un commento sulla mia pagina oppure inviando le proprie idee all’indirizzo insiemesipuo2023@gmail.com.

La politica deve tornare ad ascoltare le persone, ad ogni livello. Dopo i disastri generati da Zingaretti a causa della sua azione di governo miope e calata dall’alto, è più che mai urgente per chi si candida ad amministrare la regione Lazio instaurare un dialogo costante e costruttivo con le persone che vivono sul territorio. Sono proprio loro – giovani, mamme, papà, nonni, lavoratori e imprenditori – le sentinelle della qualità della vita. Sono loro, con il loro vissuto quotidiano, a poter giudicare cosa funziona e cosa no.

In questo modo, insieme al presidente Rocca alla guida della regione, saremo in grado di mettere in campo un’azione di governo capace di incidere sulle questioni reali e costruire un Lazio più vicino ai suoi cittadini.