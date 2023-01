Regionali, Battisti: “Con Lazio Youth card risposte a 160mila giovani”

“Oltre 160mila giovani residenti nel Lazio hanno utilizzato la Youth card nell’ultimo anno, usufruendo delle opportunità derivanti da questo strumento per accedere a centinaia di iniziative culturali, a biglietti omaggio per il cinema, significativi sconti per teatro, concerti, per viaggi e divertimenti. Definire ‘porporina’ la carta riservata ai giovani premiata per tre anni consecutivi come la migliore d’Europa è la misura di un candidato in evidente difficoltà, specie quando si tratta di parlare nel merito delle questioni e non solamente attraverso slogan senza alcun contenuto. Del resto, da una destra senza uno straccio di programma a venti giorni dal voto non possiamo aspettarci nulla di più. Ha ragione D’Amato: da chi non ha proposte non accettiamo lezioni”.

Così in una nota Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali riferendosi al candidato Rocca che ha definito ‘porporina’ lo strumento la card giovani del Lazio.

COMUNICATO STAMPA