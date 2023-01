Regionali, Alessia Savo: “Andrò avanti con contenuti e programmi ! Lo farò a mio modo, da Donna!”

“Provo un certo disappunto nel constatare che qualche organo di informazione, con parole davvero fuori luogo e quanto mai anacronistiche, ha sottolineato che a Frosinone, riferendosi alle candidature, sarebbe stato il caso far scendere in campo ‘qualche maschietto politicamente strutturato’. Non posso che rispondere usando le parole della premier Giorgia Meloni ‘Le sembra che stia un passo dietro agli uomini?’ – ha dichiarato la candidata al consiglio regionale con FdI Alessia Savo – I miei colleghi, che stimo e di cui conosco le potenzialità politiche e amministrative credo non possano che sentirsi imbarazzati da tale definizione e spero vogliano sottolinearne la distanza. Sono tanti anni che faccio politica con passione, seguendo quei valori che mi hanno sempre ispirata e francamente non mi sono mai posta un problema di genere. Ho lavorato sempre come un buon amministratore per il progresso del nostro Paese, raccogliendo affetto e condivisione. Non inizierò oggi a farmi un complesso per essere donna. La delusione nel prendere atto che ancora nel 2023, qualcuno vorrebbe farci apparire le protagoniste secondarie anche di questa campagna elettorale è sicuramente tanta. Andrò avanti con i nostri contenuti e programmi ! Lo farò a mio modo, da Donna!!! – ha concluso la candidata Alessia Savo.

Comunicato stampa

Correlati