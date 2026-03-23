Referendum, vince il No: affluenza al 59%. Meloni: “Rispettiamo il voto degli italiani e andiamo avanti”

Di Augusto D’Ambrogio

Il referendum si avvia verso una conclusione chiara: quando sono stati scrutinati circa due terzi delle schede, il No è in vantaggio con il 54% dei voti, delineando una tendenza che appare ormai consolidata. La partecipazione si è attestata intorno al 59%, un dato significativo che testimonia l’ampia mobilitazione dell’elettorato su un tema particolarmente rilevante per il Paese.Il risultato parziale conferma dunque la prevalenza del No, mentre prosegue lo spoglio nelle sezioni ancora da scrutinare. Un esito che, se confermato dai dati definitivi, segnerà un passaggio politico importante nel dibattito nazionale.

A commentare l’andamento del voto è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha affidato alle prime dichiarazioni un messaggio di rispetto per la scelta espressa dagli elettori: «Rispettiamo la decisione dei cittadini e andiamo avanti».

Il referendum rappresenta uno dei passaggi più rilevanti della stagione politica, con partiti e schieramenti che nelle ultime settimane hanno animato il confronto pubblico con posizioni spesso contrapposte. Ora lo sguardo è rivolto ai risultati definitivi e alle possibili ricadute politiche del voto.

Con il quadro che si va delineando, il risultato del referendum si inserisce nel più ampio scenario della politica italiana, destinato a incidere sul dibattito istituzionale e sulle prossime scelte dell’esecutivo.