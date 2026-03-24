Referendum sulla giustizia, Ruspandini: “Occasione persa per l’Italia. Andiamo avanti con il governo Meloni”

Dopo l’esito del referendum sulla riforma della giustizia, interviene il vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito a Frosinone, Massimo Ruspandini, che commenta il voto sottolineando il rispetto per la decisione degli italiani ma anche il rammarico per una riforma considerata strategica.

«La riforma della giustizia faceva parte del programma di governo e Fratelli d’Italia rispetta sempre gli impegni presi», ha dichiarato Ruspandini. «Prendiamo atto che gli italiani hanno votato contro la riforma che abbiamo proposto e in democrazia chi vince ha sempre ragione».

Il parlamentare ribadisce quindi la linea dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: accettare l’esito delle urne e proseguire nel percorso politico tracciato dal programma con cui la coalizione di centrodestra ha ottenuto la fiducia degli elettori alle elezioni politiche.

«Accettiamo la sconfitta con serenità – ha aggiunto – e, come ha detto anche Giorgia Meloni, andiamo avanti nel rispetto del programma con cui ci eravamo presentati alle elezioni che poi abbiamo vinto».

Ruspandini non nasconde tuttavia il dispiacere per quello che definisce «una grande occasione persa» per il Paese. «Spiace – ha concluso – per l’opportunità mancata di rendere l’Italia più libera e giusta».

Allo stesso tempo, il senatore esprime soddisfazione per l’esito del voto nei territori della Ciociaria e nelle altre province del Lazio, dove il fronte favorevole alla riforma ha ottenuto risultati più significativi rispetto alla media regionale.

Un dato territoriale che, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, dimostra come in molte realtà locali sia stata percepita l’esigenza di cambiamento del sistema giudiziario, nonostante il risultato complessivo nazionale abbia sancito la bocciatura della riforma.