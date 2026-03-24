Referendum sulla giustizia, il Lazio si divide: le province dicono Sì, ma Roma ribalta tutto e vince il No

Il Lazio esce dal referendum sulla giustizia con un risultato che racconta ancora una volta una frattura territoriale netta tra la Capitale e il resto della regione. Se nelle province prevale il Sì, è Roma a determinare l’esito finale, consegnando la vittoria al No.

Il dato regionale parla chiaro: il No si afferma con il 54,58%, mentre il Sì si ferma al 45,42%. Un risultato che fotografa una regione politicamente divisa, con orientamenti elettorali molto differenti tra i territori.

Nelle quattro province del Lazio – Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo – il Sì prevale ovunque. In provincia di Latina si attesta al 53,84%, a Frosinone raggiunge il 52,31%, a Rieti il 52,73%, mentre a Viterbo registra il dato più alto con il 55,95%. Un quadro che mostra come gran parte del territorio regionale abbia espresso un orientamento favorevole al cambiamento.

Il risultato cambia però radicalmente quando si guarda alla Capitale. Roma ribalta completamente l’esito regionale, con il No che si impone con il 57,47%, lasciando il Sì al 42,53%. Un dato che, per peso demografico ed elettorale, finisce per orientare in maniera decisiva il risultato complessivo del Lazio.

Non si tratta di una sorpresa. È uno schema già visto in altre consultazioni elettorali e referendarie: Roma continua a rappresentare un blocco elettorale determinante, capace da sola di incidere profondamente sugli equilibri regionali.

A rafforzare questa lettura c’è anche il dato della città di Roma, dove il No ha superato il 60% dei consensi, confermando una tendenza politica ormai consolidata: una maggiore propensione verso posizioni di centro-sinistra e un atteggiamento più critico nei confronti di riforme istituzionali di questo tipo.

Il referendum, dunque, lascia in eredità un messaggio politico chiaro: il Lazio resta una regione divisa tra la Capitale e le province, con Roma che, ancora una volta, si conferma l’ago della bilancia nelle grandi scelte elettorali.