Referendum: Lega, Palamara a Frosinone racconta l’inizio dello scandalo correnti

Martedi’ 17 marzo, a partire dalle ore 18, si terra’ a Frosinone un evento per parlare del referendum sulla giustizia presso il Teatro Comunale Vittoria. Interverra’ Luca Palamara, che ricostruira’ le vicende che hanno fatto emergere lo scandalo nato dal sistema delle correnti all’interno della magistratura. Lo comunica una nota la segreteria Lega Lazio. Insieme a lui, interverranno il vice segretario della Lega Claudio Durigon e il deputato Nicola OTTAVIANI. Partecipano anche il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, il vice segretario regionale della Lega nel Lazio Mario Abbruzzese e i consiglieri provinciali Andrea

Amata e Luca Zaccari.