Referendum, Iannetta (FdI) : “Nella provincia di Frosinone e in Valle di Comino il Sì vince con forza”

Nonostante la delusione per l’esito complessivo del referendum, nella provincia di Frosinone il fronte del Sì registra risultati significativi. A sottolinearlo è Sergio Iannetta, che in una nota commenta l’andamento del voto con particolare riferimento alla Valle di Comino, dove il sostegno alla riforma è stato ancora più netto.

Secondo Iannetta, pur restando “la delusione complessiva per un’occasione persa di modernizzare il Paese”, il risultato registrato nel territorio frusinate rappresenta un segnale politico importante. “Siamo molto soddisfatti del risultato del Sì sull’intera provincia di Frosinone – afferma – e ancor di più nella nostra Valle di Comino, dove il consenso è stato ancora più schiacciante”.

Nel commentare le ragioni di questo esito, Iannetta sottolinea anche la scelta strategica adottata durante la campagna referendaria. “Penso abbia pagato il fatto di non aver voluto invitare né ospitare rappresentanti istituzionali provenienti da Roma”, osserva, spiegando che nei territori locali si è preferito puntare su una mobilitazione autonoma e radicata.

Un passaggio che contiene anche una critica alla classe dirigente romana: “Nella loro realtà collezionano sconfitte, mentre qui da noi sono spesso protagonisti di scelte e nomine che finiscono per danneggiare costantemente questi territori”.

Il risultato registrato nella provincia di Frosinone e nella Valle di Comino, dunque, viene letto da Iannetta come un segnale di forte identità territoriale e di autonomia politica, capace – a suo avviso – di esprimere una linea chiara anche in controtendenza rispetto all’esito nazionale del referendum.