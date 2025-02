Referendum, Fantini (Pd): “In campo con cinque sì per archiviare precarietà e insicurezza”

“L’indicazione della segretaria Elly Schlein di mobilitare il Partito Democratico a sostegno dei cinque referendum indetti dalla Cgil su cittadinanza e lavoro è una scelta fondamentale e necessaria. Va definitivamente chiusa la stagione della precarietà e dell’insicurezza nei luoghi di lavoro. Il nostro impegno, anche a livello provinciale, sarà totale: i cittadini hanno una possibilità importante, il voto referendario, e dobbiamo aiutarli a usarla per difendere e ampliare i loro diritti”. Così Luca Fantini, segretario uscente del PD provinciale di Frosinone e candidato al prossimo congresso, commenta l’intervento della segretaria Schlein durante la Direzione nazionale del partito. “In coerenza con il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni – prosegue – dove anche su battaglie come quella contro l’autonomia differenziata ci siamo mobilitati al fianco dei sindacati in tutto il territorio, saremo in prima linea per sostenere con cinque sì i referendum. Il nostro impegno per i diritti, il lavoro e la giustizia sociale si è già manifestato su altri fronti e continuerà in questa fase. Mobiliteremo la nostra comunità per contrastare le politiche che aumentano le disuguaglianze e per costruire un’alternativa credibile e concreta ad una destra sempre più lontana dalle esigenze dei cittadini”.

Correlati