Referendum, Fantini (PD Frosinone): “Cinque Sì per rafforzare diritti e tutele”

“Voterò convintamente cinque sì perché questi referendum intervengono su ambiti centrali per il presente e il futuro del Paese: tutela del lavoro, sicurezza, contrasto alla precarietà, giustizia sociale e riconoscimento della cittadinanza. Sì per il reintegro in caso di licenziamento illegittimo, affinché chi viene allontanato senza giusta causa possa tornare al proprio posto di lavoro; sì per estendere le tutele ai lavoratori delle piccole imprese, introducendo un indennizzo equo anche per chi oggi ha meno strumenti di difesa; sì contro l’abuso dei contratti precari; sì per la responsabilità solidale negli appalti, affinché l’impresa appaltante risponda in caso di incidenti sul lavoro e non possa sottrarsi agli obblighi di sicurezza; sì per una cittadinanza più giusta, riducendo da 10 a 5 anni il periodo minimo di residenza richiesto per presentare domanda, con l’obiettivo di riconoscere diritti a chi vive, lavora e contribuisce alla società italiana”.

Così in una nota il segretario uscente del Partito Democratico della provincia di Frosinone, Luca Fantini.

“Questi quesiti – prosegue – ci offrono l’occasione per correggere storture evidenti e aggiornare norme che penalizzano lavoratori, giovani e nuove generazioni di cittadini. Come Partito Democratico abbiamo scelto con chiarezza da che parte stare: dalla parte dei diritti e delle persone. Grazie alla CGIL, ai comitati e alle tantissime ragazze e ragazzi per l’impegno che hanno dimostrato in questo straordinario percorso”.