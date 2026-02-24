Referendum costituzionale, a Ceccano incontro pubblico sulle ragioni del NO

Si terrà giovedì 26 febbraio alle ore 17.30, presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Ceccano, l’incontro pubblico dal titolo “Referendum costituzionale – Le ragioni del NO. La Costituzione è in gioco”, promosso dal Comitato per il NO Ceccano.  L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento su una riforma che, secondo i promotori, incide in modo significativo sull’assetto costituzionale del Paese. Al centro del dibattito, l’analisi nel merito delle modifiche proposte e le possibili ricadute sul funzionamento della democrazia parlamentare e sugli equilibri tra i poteri dello Stato.

Ad aprire e presiedere i lavori sarà Gianpiero Di Fiore, presidente del Comitato per il NO Ceccano. Il confronto vedrà la partecipazione di esponenti del mondo giuridico, politico, sindacale e studentesco del territorio.

Interverranno:

  • Glauco Zaccardi, Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Cassino

  • Massimo Lisi, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone

  • Antonio Gavino Falchi Delitala, Magistrato presso il Tribunale di Cassino

  • Emanuela Piroli, componente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico

  • Donato Gatti, Segretario Organizzativo CGIL Frosinone-Latina

  • Francesco Stirpe, Rete degli Studenti Medi Frosinone

A moderare l’incontro sarà l’avvocata Laura Liburdi, esponente del Comitato promotore.

La presenza di magistrati, rappresentanti politici, del mondo sindacale e studentesco — sottolineano gli organizzatori — intende garantire un confronto qualificato e plurale, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni della riforma e richiamare l’attenzione sui principi fondanti della Carta costituzionale.L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle forze politiche e sociali del territorio. “Partecipare significa esercitare consapevolmente il proprio diritto di informarsi e scegliere”, evidenzia il Comitato.

L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative locali dedicate al referendum costituzionale, in vista della consultazione popolare

