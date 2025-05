Referendum “Cinque Sì”: lunedì 5 maggio a Frosinone iniziativa per lavoro e diritti

Intervengono Battisti (Pd), Massafra (segretario Cgil Frosinone e Latina, Mancini (deputato Pd) e Di Cola (Seg. Cgil Lazio).

Lunedì 5 maggio alle ore 17:30, presso la Villa Comunale di Frosinone (Via Marco Tullio Cicerone, 31), si terrà l’iniziativa a sostegno del referendum “Cinque Sì”, promossa per sensibilizzare i cittadini su tematiche fondamentali come il lavoro stabile, sicuro, tutelato e dignitoso, nonché il diritto alla cittadinanza. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle mobilitazioni territoriali promosse a livello nazionale dalla CGIL, con il sostegno di forze politiche e civiche impegnate nella difesa della dignità del lavoro e dei diritti sociali.

L’evento sarà introdotto dalla consigliera regionale del Lazio Sara Battisti e da Giuseppe Massafra, segretario generale CGIL Frosinone-Latina. Interverranno Claudio Mancini, deputato del Partito Democratico, e Natale Di Cola, segretario generale CGIL Lazio.

“Il referendum rappresenta un’occasione fondamentale per restituire dignità al lavoro e rafforzare i diritti delle persone – ha dichiarato la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti –. Cinque sì per dire stop alla precarietà, al lavoro povero, alle disuguaglianze che negli ultimi anni hanno colpito soprattutto i giovani, le donne, e chi vive nelle aree più fragili del Paese. È una battaglia di civiltà che riguarda tutte e tutti, perché attraverso il referendum possiamo cambiare concretamente la vita delle persone, rendendola più giusta e più sicura. Dobbiamo riaccendere l’attenzione sul valore sociale del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di impiego, sulla necessità di un sistema che non lasci indietro nessuno. Partecipare a questo referendum significa scegliere un’Italia più equa, più solidale e davvero democratica”.