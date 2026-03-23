REFERENDUM, BATTISTI (PD): VITTORIA DEL NO SEGNALE FORTE

“È una gioia immensa vedere una risposta così chiara e partecipata da parte delle cittadine e dei cittadini e dei giovani in modo particolare.
Le elettrici e gli elettori hanno compreso fino in fondo il valore della scelta fatta: difendere la Costituzione significa anche tutelare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, a partire da quello giudiziario, presidio fondamentale dei diritti di tutte e tutti”.
Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti.
“L’esito del referendum sulla giustizia, con la vittoria del NO, rappresenta un segnale forte: la democrazia è viva quando le persone partecipano, si informano e scelgono con consapevolezza.
L’alta affluenza lo dimostra chiaramente: non indifferenza, ma responsabilità. Non distanza, ma coinvolgimento. Continuiamo su questa strada, con rispetto delle istituzioni – conclude – e con la determinazione di chi crede nei valori costituzionali”.