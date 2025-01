RECUPERO IMMOBILI AREE RURALI, CIACCIARELLI: REGIONE LAZIO CONFERMA IMPEGNO PER UN’URBANISTICA A PASSO CON I TEMPI

«La proposta di legge per il cambio d’uso dei fabbricati rurali, conferma la volontà della Regione Lazio di recuperare il patrimonio esistente. Questo ci consente di superare lo stato di abbandono in cui si trovano molti edifici esistenti in zona agricola e inutilizzati da tempo. Grazie alla proposta di legge presentata dai consiglieri Angelo Tripodi e Micol Grasselli, possiamo riscattare questo patrimonio, restituendo un nuovo valore e funzionalità».

Lo ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Con questo importante intervento legislativo ribadiamo la volontà della Regione Lazio di definire una normativa moderna e coerente con le esigenze attuali del territorio. Tale impegno è confermato dalla proposta di legge sulla semplificazione urbanistica, approvata dalla Giunta regionale e attualmente in discussione in commissione per la valorizzazione del testo», ha spiegato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

Foto archivio