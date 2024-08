Reazione a catena 2024: casting per partecipare al programma di Rai Uno

Sono aperte le iscrizioni ai casting per partecipare a “Reazione a catena 2024”, il noto programma televisivo di Rai Uno della fascia preserale.

Possono partecipare come concorrenti persone che formano un trio affiatato di amici, colleghi o parenti.

Ecco le informazioni utili e in che modo è possibile candidarsi alle audizioni.

Per poter partecipare come concorrenti della nuova edizione di “Reazione a catena” è necessario costituire un trio affiatato, legato da rapporti di amicizia, parentela o di lavoro.

“Reazione a catena” è un game show di Rai Uno incentrato sulla padronanza della lingua italiana. In ogni puntata ci sono infatti due squadre composte da tre amici, parenti o colleghi che si sfidano sul terreno dell’associazione linguistica e logica di parole. Una è la squadra dei “campioni in carica”, cioè il trio che ha vinto la puntata precedente, mentre l’altra è la squadra “sfidante”. Per poter vincere il gioco è essenziale la capacità dei concorrenti di ciascun team di capirsi al volo.

Tutti gli interessati a iscriversi al casting per la stagione 2024 di “Reazione a catena” possono inviare online la propria candidatura, collegandosi a questa pagina dedicata ai casting Rai e cliccando sul riquadro del programma televisivo. Si dovrà quindi effettuare l’accesso al sito oppure, se in mancanza di credenziali, occorrerà registrarsi.

FONTE TICONSIGLIO.COM