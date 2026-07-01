Reati contro il patrimonio: 39enne in carcere

Dovrà continuare a espiare in carcere 8 anni, 5 mesi e 12 giorni di reclusione, per un cumulo pena relativo a reati contro il patrimonio commessi in provincia di Frosinone negli ultimi anni. L’uomo, ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, nei giorni scorsi si rendeva responsabile del reato di “evasione”, rendendosi irreperibile in occasione di un controllo da parte dei militari della locale Stazione. Per tale motivo l’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, sospendeva la misura alternativa in atto, disponendone l’immediata traduzione presso la Casa Circondariale di Frosinone, dove continuerà a scontare la pena inflittagli.