Real Time Lavora con noi: selezioni e casting

Chi sogna una carriera nel mondo dello spettacolo o, semplicemente, desidera prendere parte ad un programma televisivo, può partecipare a diversi provini per alcune note trasmissioni tv e per nuovi format. Ecco i casting Real Time attualmente attivi:

CASTING CORTESIE PER GLI OSPITI

Nuove audizioni per la competizione culinaria che mette alla prova le abilità e le nozioni di galateo di due contendenti, padroni di casa e cuochi al tempo stesso. L’obiettivo è cucinare pietanze prelibate e far sentire gli ospiti a loro agio.

CASTING PRIMO APPUNTAMENTO

Sono aperti i provini per partecipare alla prossima stagione del programma televisivo condotto da Flavio Montrucchio. I protagonisti sono persone single invitate a un appuntamento al buio in un ristorante. Alla fine della serata si scoprirà chi deciderà di vedersi una seconda volta e dare seguito alla conoscenza.

Real Time apre inoltre periodicamente le audizioni per ulteriori programmi tv, come ad esempio:

CASTING BAKE OFF ITALIA

Show condotto da Benedetta Parodi in cui pasticceri amatoriali desiderano mettersi in gioco in una sfida di cucina all’ultimo dolce, per dimostrare chi è il migliore.

CASTING MATRIMONIO A PRIMA VISTA

Se sei single e in cerca dell’amore, puoi partecipare alle audizioni per la prossima stagione di Matrimonio a prima Vista, dove due sconosciuti arrivano all’altare senza essersi mai visti prima. Dopo sei mesi, la coppia deve decidere se restare insieme o chiedere il divorzio.

REAL TIME LAVORO IN TV

La società televisiva offre, durante l’anno, interessanti opportunità di lavoro in televisione. Vengono realizzate assunzioni e stage Real Time presso gli uffici e le sedi operative. Generalmente, si ricercano sia professionisti a vari livelli di carriera che giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili tirocini. Le offerte di lavoro vengono aperte periodicamente e le selezioni vengono gestite dal gruppo Discovery.

AMBIENTE DI LAVORO

Real Time e, più in generale, il Gruppo Discovery Italia, offrono ai dipendenti un contesto professionale multietnico e aperto alle differenze, nel quale non mancano gli investimenti volti a garantire ai dipendenti le migliori condizioni di lavoro possibili. La compagnia, infatti, mira sempre a garantire un ambiente lavorativo inclusivo e gradevole, anche attraverso iniziative dedicate all’intrattenimento e allo sport per il personale, o possibilità di usufruire di orari flessibili, smart working e di lavorare part time.

RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

Real Time utilizza, tra i principali strumenti di recruiting del personale, il portale dedicato alle carriere e selezioni di Warner Bros. Discovery, che viene costantemente aggiornato con le posizioni aperte presso tutto il Gruppo per lavorare in Italia e all’estero.

Nella sezione Careers, selezionando “Search Job” si può accedere al servizio web gratuito, dal quale è possibile prendere visione di tutte le opportunità di lavoro disponibili, effettuando anche la ricerca tematica attraverso appositi filtri, quali parole chiave, area geografica di interesse o tipologia di inserimento, inserire il cv nel data base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse.

COME CANDIDARSI A SELEZIONI E CASTING

Gli interessati a partecipare ai casting Real Time possono consultare la sezione web riservata ai provini, e seguire il link “iscriviti ora” per la trasmissione tv di interesse, per compilare il modulo telematico di candidatura.

Gli interessati alle future assunzioni Real Time e alle offerte di lavoro in sede possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso Real Time Lavora con noi e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

fonte ticonsiglio.com