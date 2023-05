Rea due volte sul podio allo Spino

Si é disputata nel week-end appena passato la seconda tappa del “VirusPower CIVS 2023”: la splendida Pieve Santo Stefano- Passo dello Spino.

Ben 15 i piloti partenti nella classe Superopen600, classe che vede impegnato il pilota Arpinate Edoardo Rea.

Ottimo l’approccio del portacolori M&E MOTORSPORT, che ha da subito prende un ottimo ritmo dimostrando di poter lottare per le posizioni di vertice.

Come per l’inizio del campionato nella gara di Deruta, anche per le gare del sabato l’incertezza del meteo vedeva i piloti dover passare da condizioni di bagnato a condiziono di asciutto assoluto. Splendida è stata la Gestione in queste condizioni da parte del nostro il nostro pilota che concludeva Gara1 al Terzo posto e Gara 2 al Quarto.

La domenica il #415 , numero di gara di Edo, partiva con la giusta concentrazione: riduceva, nelle libere, il gap con le prime posizioni a solo 2 secondi mentre le qualifiche erano condizionate da un problema alla frizione che non permetteva di migliorare il suo tempo.

Il Team sfruttava la pausa pranzo per la sostituzione della stessa ed Edoardo non vanificava il lavoro svolto dai ragazzi M&E MOTORSPORT agguantando in Gara1 il Terzo posto a soli 5 decimi dalla seconda piazza.

Con il secondo posto alla portata e partiva bene e migliorava il crono nella prima parte del tracciato ma purtroppo incappava in una scivolata nel secondo tornantino.

Fine settimana positivo che ci lascia un po’ di amaro in bocca,ma ci fa ben sperare per la prossima gara.

Drcsportmanagement.it

COMUNICATO STAMPA