Rassegna Cinema a Fontana Liri: venerdì ‘Spider-Man’ e sabato tributo a Mastroianni con ‘Io, Io e gli Altri’. Ingresso Gratuito

Continua la rassegna di cinema a Fontana Liri questa settimana ci saranno 2 appuntamenti venerdì spiderman no Way home sabato ci sarà un film dedicato a Marcello mastroianni in collaborazione con il centro studi Mastroianni sarà proiettato io io e gli altri del 1966 in collaborazione con il comune l’iniziativa che sta andando molto bene grazie all’impegno di Mattia Parravani Vittorio Casciano Francesco Marra Eloisa Iafrate Santina Pistilli.

Ingresso gratuito per tutti.