Rari Nantes Frosinone, un Brandoni in più per chiudere la porta

Sabato si avvicina e insieme a lui l’esordio in campionato per la Rari Nantes Frosinone, in scena alle 14:30 al Foro Italico contro il Villa York. Ma i volti nuovi dell’annata 2020/21 non sono finiti: la società ciociara è lieta di annunciare l’accordo con Tommaso Brandoni. Portiere romano, classe ’96, nello scacchiere di mister Francesco Perillo andrà ad affiancarsi al capitano Tullio Apicella a difesa dei pali gialloblù.

Deve compiere ancora 25 anni, ma Brandoni vanta già una buona esperienza, anche internazionale. Cresciuto nelle giovanili di Acilia Sport Roma e Zero9, nel 2011 esordisce tra i senior, in serie B, proprio con l’Acilia. Negli anni successivi, un lungo girovagare lo porta a fare il secondo portiere in squadre di serie A1 e A2, come Roma 2007 Arvalia, Civitavecchia, R.N. Latina e Roma Vis Nova.

Nel 2017/18 sceglie di scendere di categoria per trovare più spazio. Con la Zero9 disputa un campionato di serie B super, raggiungendo i play off, poi persi a Crotone. Tommaso è senza dubbio uno dei protagonisti della difesa meno battuta del girone 3, seconda nelle quaranta squadre della cadetteria solo al Cus Unime. Il suo spirito libero lo porta l’anno successivo a giocare nella massima serie olandese, con la Zv De Ham di coach Gianluca Sattolo.

Nel 2019/2020, prima dell’interruzione per Covid-19, mezza stagione a Chiavari, ora la R.N. Frosinone. «Arrivo da due stagioni lontano da casa», inizia il neo portiere gialloblù Tommaso Brandoni. Che continua: «Non era facile per me trovare una collocazione e per questo non posso che ringraziare il presidente Vincenzo Russo, che mi ha sempre mostrato interesse e disponibilità. Nel 2011 ho esordito in serie B e a distanza di dieci anni non mi sono mai sentito così carico per l’inizio di un campionato. Nel gruppo ho ritrovato amici (e avversari) di mille battaglie: siamo pronti a lottare per i nostri obiettivi».

Queste le parole del presidente della R.N. Frosinone Vincenzo Russo: «Abbiamo colto al volo l’opportunità di tesserare un portiere di sicuro valore. È vero che nel ruolo siamo coperti, ma abbiamo deciso di inserire Brandoni nel gruppo anche per una prospettiva futura. Tommaso si è messo subito a disposizione dell’allenatore e della squadra, è un ragazzo intelligente. Lo conosco bene già da anni, sono sicuro che anche gli altri apprezzeranno qualità tecniche e umane a me già note. La squadra ora è completa, abbiamo avuto disponibilità anche da Luca (D’erme, ndr) che era in forse e ne siamo contenti. Adesso manca solo di ricominciare a giocare».

