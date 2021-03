Rari Nantes Frosinone U18, prima partita e prima vittoria

R.N. Frosinone – Manianpama 6-5 (0-1, 2-0, 0-2, 4-2)

Buona la prima per l’U18 nazionale della Rari Nantes Frosinone, che vince 6-5 contro il Manianpama. Tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto, i ragazzi di coach Fabrizio Spinelli tornano in vasca dopo più di un anno dall’ultima partita ufficiale. Grande emozione per tutti, in una partita equilibrata e vissuta sul filo del rasoio fino all’ultimo time out degli ospiti a 24” dalla fine. Per la Rari Nantes, tre punti importanti per cominciare al meglio il suo campionato.

Inizio del match in salita per il Frosinone, che sbaglia un rigore e poco dopo subisce il gol dello 0-1. Nel secondo tempo la prima reazione: Saltarelli para un rigore e suona la carica ai suoi: Grossi prima pareggia, poi segna ancora per il 2-1 Rari Nantes. Nel terzo periodo altro black out dei padroni di casa, poco pericolosi davanti: 2-3 e Manianpama di nuovo avanti.

A inizio quarto tempo, un rigore per gli ospiti sembra scrivere la parola fine sulla partita, 2-4. Ma i nostri ragazzi con grande orgoglio reagiscono e riprendono in mano il match. Quadrini fa 3-4, poi Fiorini porta avanti i suoi, segnando due penalty consecutivi: è 5-4. Gli ospiti non mollano e trovano il pari, ma a 2’:18” dalla fine arriva il gol vittoria, a firma ancora di Quadrini, 6-5.

Queste le parole dell’allenatore gialloblù, Fabrizio Spinelli: «L’importante era cominciare, lo abbiamo fatto bene. Dopo più di un anno senza competizioni i ragazzi non vedevano l’ora, anch’io sinceramente ero un po’ emozionato. Faccio un grande applauso a questo gruppo, che ha saputo resistere a tante difficoltà negli ultimi mesi di duro allenamento. Abbiamo vinto una partita che a inizio quarto tempo s’era messa davvero male, è un segnale di grande mentalità. Nota di merito ai due U14 Bravo e Vallecorsa: hanno ben figurato e mettono in luce l’ottimo lavoro che sta svolgendo con i più piccoli Federico Ceccarelli».

R.N. Frosinone: Saltarelli, Quadrini 2, Corsi, Frasca, Vallecorsa, Ceccarelli, Grossi 2, Maura, Nichilò, Fiorini 2 (2 rig.), Bravo, Napoletano, Masi. TPV: Fabrizio Spinelli.

Manianpama: Zarlenga, Ferrara 1, Cipollone 2, Sancati, Happacher, Vecchioni, Izzo, Fattorossi, Vicomani 1, Nitri 1, Guaglieri, Croce, Giacopetti.

Arbitro: Pascucci.

COMUNICATO STAMPA