Rari Nantes Frosinone, arriva un 10-10 all’esordio per la nostra U14

Esordio con un pareggio 10-10 per l’U14 della Rari Nantes Frosinone, impegnata sabato 17 aprile in casa del Blu 3000. Grande emozione da parte di tutti per il ritorno a una partita ufficiale dopo più di un anno di stop e tanti allenamenti, anche durante l’estate. Andamento della gara sempre equilibrato, condizionato però da una vasca che poco si presta al gioco della pallanuoto. È vero che la categoria è ancora giovane, ma i nostri ragazzi sono abituati a ben altri spazi per esprimersi e a giocare senza mettere i piedi per terra.

Buona partita dei giovani leoncini di coach Ceccarelli, che riescono ad agguantare un punto, quindi, in un campo difficile. Prova di grande orgoglio da parte di tutti i nostri ragazzi, con i più grandi a trascinare gli altri, anche dal punto di vista realizzativo. Bravo mette a referto un poker, Vallecorsa fa tripletta, Iannoni doppietta e Altobelli una rete. Validissimo, però, l’apporto anche di tutti gli altri, compresi gli U12 Nicolia, Caciolo, Cecconi e Cristofanilli. Menzione speciale per il portierino Simone Gaetani, classe 2010, e già titolare in una squadra tre anni più avanti di lui.

Questo il commento dell’allenatore dei gialloblù, Federico Ceccarelli: «Il pareggio non è da buttare. Il Blu 3000 è di sicuro la squadra che ci può impensierire di più nel nostro girone. Prendere un punto fuori casa – soprattutto in una piscina di misure a cui non siamo abituati – è un vantaggio per il ritorno. Sono contento di aver potuto far giocare tutti i ragazzi, molti U12: è nella mentalità della società di dare le giuste responsabilità ai più piccoli. È l’unico modo per farli crescere».

R.N. Frosinone: Gaetani, Cecconi, Solli, Caciolo, Vallecorsa 3, Iannoni 2, Nicolia, Grimaldi, Altobelli 1, Bravo 4, Maura, Di Pofi, Cristofanilli. TPV: Federico Ceccarelli.

