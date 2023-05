Rapporto Regione Lazio Comuni, alla riunione dell’Anci Lazio Gianluca Quadrini solleva il problema del trasporto pubblico locale

Si è tenuto oggi, nella sala Giovanni Bartoloni presso la Presidenza della Regione Lazio, l’incontro voluto dal Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. Un incontro importante per discutere del futuro dei comuni della regione e per ribadire il rapporto sinergico tra la Regione Lazio e l’Anci.

Tra i presenti, anche Gianluca Quadrini, delegato alle attività produttive e alle politiche di sicurezza e della mobilità Anci Lazio, che alla fine della riunione dichiara in una nota – “Quello che i Comuni e gli amministratori fanno ogni giorno è raccogliere i bisogni e le richieste dei cittadini, perché noi siamo la loro voce. Gia in precedenza avevo sollevato il problema del trasporto pubblico locale, chiedendo la convocazione urgente di una riunione che coinvolgesse anche i funzionari Astral. Oggi, insieme ai sindaci dei comuni della regione, e agli altri amministratori ho portato all’attenzione del presidente e messo in evidenza nuovamente questo importante problema che non va assolutamente trascurato, piuttosto c’è urgenza di una nuova pianificazione e modifica al bando che va riadattato alle nuove esigenze dei comuni. Sappiamo benissimo quanto la tardiva definizione di tale servizi comporti ripercussioni a livello economico nel settore dei trasporti. Io ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma per l’invito ma soprattutto per la possibilità di discutere, oggi, della definizione di un piano che vada a rispondere alle esigenze dei comuni in linea con le risorse a disposizione.”

